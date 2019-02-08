Early Breakfast with Abongile Nzelenzele

Fitness Friday’s with Liezel V


Abs speaks to Liezel van der Westhuizen KFM early mornings host

The financial impact of being unemployed or retrenched

The financial impact of being unemployed or retrenched

8 February 2019 5:55 AM
Callers on SONA what are you expecting from Cyril?

Callers on SONA what are you expecting from Cyril?

7 February 2019 6:39 AM
The Political Desk

The Political Desk

7 February 2019 5:46 AM
African Development Bank forecasts a very promising year for the continent

African Development Bank forecasts a very promising year for the continent

7 February 2019 5:25 AM
Healthcare with Doc Setoaba

Healthcare with Doc Setoaba

7 February 2019 5:14 AM
Learning hacks study method helps children learn better

Learning hacks study method helps children learn better

6 February 2019 5:50 AM
Washington and London issue travel advisories about terrorism danger in Kanya

Washington and London issue travel advisories about terrorism danger in Kanya

6 February 2019 5:48 AM
Your ? Love-Hate Relationship ... Being in debt is like being in love

Your ? Love-Hate Relationship ... Being in debt is like being in love

6 February 2019 5:01 AM
What to expect from the mining indaba 2019

What to expect from the mining indaba 2019

5 February 2019 5:37 AM
Features
The Money Show with Bruce Whitfield
The Money Show with Bruce Whitfield

Nedbank brings you a wrap of the day’s business news as well as insight into trends and expert advice on all things money-related.
ConsumerTalk with Wendy Knowler
ConsumerTalk with Wendy Knowler

Consumer journalist Wendy Knowler provides useful insights and tips on how to make the most of your buying power.
#WaterWatch
#WaterWatch

Cape dam levels drop to 60.5. Find out more about how to save water.
State Capture Inquiry
State Capture Inquiry

Everything you need to know about the State Capture Inquiry.
Win
Back to Office with CapeTalk and Makro
Back to Office with CapeTalk and Makro

If you’re a start-up, small business or entrepreneur, we want to give you a R25 000 office makeover.
World View with Adam Gilchrist on CapeTalk
World View with Adam Gilchrist on CapeTalk

Emirates Business delivers Adam Gilchrist to the Breakfast Show each weekday at 07:42am.
Play the Dis-Chem Brain of CapeTalk now!
Play the Dis-Chem Brain of CapeTalk now!

The Dis-Chem Brain of CapeTalk is back! Play online to enter now!
Events
Zolani From Freshlyground at Backsberg
Zolani From Freshlyground at Backsberg

On 24 February, Zolani from Freshlyground will be taking to the stage as part of Backsberg’s 10th Annual Picnic Concerts presented...
Bottomless Coffee Band at Backsberg
Bottomless Coffee Band at Backsberg

Enjoy a glass of wine while taking in a performance by Bottomless Coffee at Backsberg's 10th annual Picnic Concerts presented by C...
Beatenberg at Backsberg
Beatenberg at Backsberg

Beatenberg takes to the stage as part of Backsberg's 10th Annual Picnic Concerts presented by CapeTalk - fun for the whole family!
Shortstraw at Backsberg
Shortstraw at Backsberg

You don't want to miss Shortstraw at the 10th annual Backsberg Picnic Concerts presented by CapeTalk. Enjoy a glass of wine and gr...
EWN Headlines
Zimbabwe churches try to broker dialogue after opposition snubs Mnangagwa talks
Zimbabwe churches try to broker dialogue after opposition snubs Mnangagwa talks

Church leaders said they had stepped forward to mediate and reconcile political parties, which would lay the basis for the recovery of the ZImbabwean economy.
In Brussels, EU gives May glimpse of Brexit hope
In Brussels, EU gives May glimpse of Brexit hope

Senior EU officials urged her to grasp an olive branch from Labour opposition leader Jeremy Corbyn that echoed EU proposals for a permanent EU-UK customs union.
Toll in Brazil dam disaster rises to 157 dead, 182 missing
Toll in Brazil dam disaster rises to 157 dead, 182 missing

Those listed as missing are presumed dead, but not yet located under the layers of muddy mining waste released when the tailings dam broke apart in Brumadinho.
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